Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре. Об этом Трамп написал в твиттере.

О планах Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу стало известно в начале марта. Это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США и лидера Северной Кореи. На них будет обсуждаться денуклеаризация КНДР и вывод американских войск из Южной Кореи.

В апреле Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Эти переговоры называли подготовкой к встрече с Трампом. После них северокорейский лидер пообещал в течение месяца закрыть ядерный полигон Пунгери и поручил перевести КНДР в один часовой пояс с Южной Кореей. Страна отказалась от него в 2015 году.

Подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына с американской стороны занимается директор ЦРУ Майк Помпео. Для этого он летал в Северную Корею в начале апреля, а также в мае. Из второй поездки Помпео вернулся с тремя гражданами США, которые находились в заключении в КНДР. Их освобождение было одним из условий американских властей для переговоров с Ким Чен Ыном.

Точная дата и место встречи лидеров двух стран до последнего времени были неизвестны. Трамп заявлял, что переговоры пройдут в конце мая-начале июня. Сообщалось, что среди вариантов места встречи, кроме Сингапура, рассматривались Швеция, Швейцария, Вьетнам и Монголия.