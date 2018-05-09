Северная Корея освободила троих заключенных из США

Северная Корея отпустила троих граждан США, которые находились в заключении в КНДР. Об этом сообщил в твиттере американский президент Дональд Трамп.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Освобожденные американцы родом из Южной Кореи и Китая, но имеют американское гражданство. Это бизнесмен Ким Дон Чул, который был задержан в октябре 2015 года и приговорен к 10 годам трудового лагеря по обвинению в шпионаже, а также преподаватели университета науки и технологий в Пхеньяне Ким Хак Сон и Ким Сан Дук, которых задержали в апреле-мае 2017 года. Ким Сан Дук был обвинен в попытке госпереворота; в чем обвиняли Ким Хак Сона, неизвестно.

В начале мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что правительство Северной Кореи перевело заключенных американцев из трудового лагеря в отель возле Пхеньяна.