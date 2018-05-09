Северная Корея освободила троих заключенных из США

Дональд Трамп
15:15, 9 мая 2018
Надежный источник

Северная Корея отпустила троих граждан США, которые находились в заключении в КНДР. Об этом сообщил в твиттере американский президент Дональд Трамп.

Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут. Кажется, они в добром здравии.

Освобожденные американцы родом из Южной Кореи и Китая, но имеют американское гражданство. Это бизнесмен Ким Дон Чул, который был задержан в октябре 2015 года и приговорен к 10 годам трудового лагеря по обвинению в шпионаже, а также преподаватели университета науки и технологий в Пхеньяне Ким Хак Сон и Ким Сан Дук, которых задержали в апреле-мае 2017 года. Ким Сан Дук был обвинен в попытке госпереворота; в чем обвиняли Ким Хак Сона, неизвестно.

В начале мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что правительство Северной Кореи перевело заключенных американцев из трудового лагеря в отель возле Пхеньяна.

Ожидается, что в конце мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут личные переговоры. На них будут затронуты темы денуклеаризации КНДР и вывода американских войск из Южной Кореи. Освобождение заключенных из США было одним из условий американской стороны для начала переговоров с КНДР.
В конце апреля прошла встреча Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После нее северокорейский лидер пообещал в течение месяца закрыть ядерный полигон Пунгери. Также власти КНДР приняли решение перейти в один часовой пояс с Южной Кореей, отказавшись от собственной часовой зоны.
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