В Приморье Роскомнадзор попросил суд оштрафовать астролога за предсказание победы Путина на выборах

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю обратилось в суд с просьбой оштрафовать астролога Александра Ремпеля за публикацию прогноза, в котором было сделано предсказание победы Владимира Путина на президентских выборах. Ведомство посчитало, что эта публикация нарушает выборное законодательство.

Астролог опубликовал свое предсказание в собственной газете «Джентри», выходящей в регионе. Путину в обширном прогнозе «для России и Приморья на 2018 год» была посвящена только одна строчка со словами «президентом Российской Федерации будет избран В.В. Путин».

Как заявил сам астролог, газета вышла 15 марта, за три дня до выборов президента. «Оказывается, в законе о выборах есть пункт, согласно которому за пять дней до выборов нельзя публиковать прогнозы. Я честно об этом не знал. За это и поплатился. Это мой косяк», — заявил он.

По словам астролога, он не явился на заседание суда 7 мая, так как сейчас проживает в Калининграде. В ближайшее время он ожидает получения уведомления с требованием заплатить штраф.