В Петербурге на 10 суток арестовали участника акции с повешенными на дереве куклами
Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток активиста движения «Весна» Тимура Расулова, который был задержан на акции с куклами на Марсовом поле. Об этом «Медиазоне» сообщил пресс-секретарь движения «Весна» Антон Горбацевич.
Расулова признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Еще двоих участников акции, задержанных вместе с ним, Николая Петросяна и Олега Усова отпустили из полиции под обязательство о явке, сообщает «Медиазона».
Активисты Весны (одной из) повесили на Марсовом поле на дереве вот таких персонажей. Ребята задержаны, но не очень ясно за что pic.twitter.com/8qfBm3tIAe— Dave Frenkel (@merr1k) May 7, 2018
Акция на Марсовом поле прошла 7 мая. Расулов, Петросян и Усов повесили на дерево четыре куклы в человеческий рост; на них были таблички с надписями про новый президентский срок Путина, антиамериканские санкции, войну в Сирии и Роскомнадзор. Всех участников акции задержали.