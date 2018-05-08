В Петербурге на 10 суток арестовали участника акции с повешенными на дереве куклами

Медиазона
14:24, 8 мая 2018
Надежный источник

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток активиста движения «Весна» Тимура Расулова, который был задержан на акции с куклами на Марсовом поле. Об этом «Медиазоне» сообщил пресс-секретарь движения «Весна» Антон Горбацевич.

Расулова признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Еще двоих участников акции, задержанных вместе с ним, Николая Петросяна и Олега Усова отпустили из полиции под обязательство о явке, сообщает «Медиазона».

Акция на Марсовом поле прошла 7 мая. Расулов, Петросян и Усов повесили на дерево четыре куклы в человеческий рост; на них были таблички с надписями про новый президентский срок Путина, антиамериканские санкции, войну в Сирии и Роскомнадзор. Всех участников акции задержали.
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