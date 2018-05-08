В Пермском крае педофила приговорили к 20 годам колонии. Он нападал на детей с 2005 года

Суд признал жителя Пермского края виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних; мужчина приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.

55-летний преступник нападал на мальчиков и девочек в подъездах многоквартирных домов в Перми и других городах Пермского края с 2005 по 2016 год. Его задержали в октябре 2016 года после нападения на двух пермских школьниц. Как сообщала «Комсомольская правда», подозреваемый оказался 55-летним жителем города Чусовой, ранее судимым за кражу; он разведен, имеет четверых дочерей.

Экспертиза показала, что мужчина имеет множественное расстройство сексуального предпочтения, но хроническим психическим расстройством не страдает, что позволило ему предстать перед судом. Он был признан виновным по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.