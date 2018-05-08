В Коломне участника акции против полигона «Воловичи» арестовали на трое суток

Коломенский активист Вячеслав Егоров, задержанный на акции против мусорного полигона «Воловичи», получил трое суток административного ареста. Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщила «Медиазоне» активистка Ирина Налетова, при вынесении решения судья опирался только на показания полицейских, хотя в защиту Егорова выступали свидетели; кроме того, в суде показали видеозапись, на которой видно, что активист не сопротивлялся при задержании.