В Коломне участника акции против полигона «Воловичи» арестовали на трое суток
Коломенский активист Вячеслав Егоров, задержанный на акции против мусорного полигона «Воловичи», получил трое суток административного ареста. Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Как сообщила «Медиазоне» активистка Ирина Налетова, при вынесении решения судья опирался только на показания полицейских, хотя в защиту Егорова выступали свидетели; кроме того, в суде показали видеозапись, на которой видно, что активист не сопротивлялся при задержании.
Акции протеста против полигона «Воловичи» в Коломне продолжаются с марта. Местные жители требуют остановить работу свалки и не допустить строительства новой площадки для отходов, которая будет в пять раз больше «Воловичей». Из-за протестов уволился директор полигона Владимир Плясунов.
Жители Коломны препятствуют проезду машин с мусором на полигон, из-за чего их неоднократно задержали. 3 мая были задержаны около 10 человек; на большинство из них составили протоколы за умышленное создание помех в дорожном движение. За это предусмотрен штраф от пяти до 10 тысяч рублей.