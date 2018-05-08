В Калуге участнику протестов 5 мая при задержании сломали руку

В Калуге участнику акции протеста 5 мая Александру Зинову сломали руку при задержании. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо».

По словам Зинова, его задержали при попытке воспрепятствовать задержанию участницы акции Валерии Евдокимовой, которая попыталась развернуть плакат перед началом шествия.

«Он стал упираться, его повалили на асфальт и один из полицейских наступил ему на руку. Сильной боли Зинов сначала не почувствовал, но затем, когда его принесли в полицейский автобус и положили на пол, он понял, что правая рука плохо работает», — пишет «ОВД-Инфо».

Момент задержания Евдокимовой и Зинова запечатлен в начале этого ролика: