В Калуге участнику протестов 5 мая при задержании сломали руку

ОВД-Инфо
11:57, 8 мая 2018
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В Калуге участнику акции протеста 5 мая Александру Зинову сломали руку при задержании. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо».

По словам Зинова, его задержали при попытке воспрепятствовать задержанию участницы акции Валерии Евдокимовой, которая попыталась развернуть плакат перед началом шествия.

«Он стал упираться, его повалили на асфальт и один из полицейских наступил ему на руку. Сильной боли Зинов сначала не почувствовал, но затем, когда его принесли в полицейский автобус и положили на пол, он понял, что правая рука плохо работает», — пишет «ОВД-Инфо».

Момент задержания Евдокимовой и Зинова запечатлен в начале этого ролика:

Акция 0505 в Калуге! Задержано около 15 человек!
Дмитрий Мартышенко За ГРУДИНИНА

В отделе полиции Зинов пробыл около четырех часов. Причем мобильная связь там не работала. <…> Затем в полицию приехала скорая помощь и увезла активиста в больницу, где он находится до сих пор. По словам врачей, у него перелом шейки плеча.

ОВД-Инфо
5 мая по всей России прошли протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального в связи с инаугурацией президента России Владимира Путина. В ходе протестов были задержаны около 1600 человек.

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