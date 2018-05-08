В Финляндии арестован серийный убийца Микаэль Пенттиля. Он ранее отбыл три тюремных срока

В Финляндии по подозрению в очередном убийстве задержан Микаэль Пенттиля — единственный в стране преступник, которого классифицируют как серийного убийцу.

Пенттиля ранее отбыл три тюремных срока за убийства, покушения на убийства и другие тяжкие преступления.

Впервые Пенттиля был отправлен за решетку в 1986 году, сообщает Ilta-Sanomat, за убийство 12-летней девочки. Его также обвиняли в убийстве матери, но суд счел, что ее смерть была непредумышленной. Пенттиля был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

В 1992 году он вышел на свободу, а спустя год был арестован за убийство 42-летней женщины. На этот раз его приговорили к десяти с половиной годам заключения. На свободу он вышел в ноябре 2008 года.

С мая по сентябрь 2009 года Пенттиля совершил нападения на трех женщин — массажистку и уборщиц, которых он вызывал к себе на дом, а затем пытался задушить. Новый тюремный срок, к которому приговорили Пенттиля, закончился в декабре 2016 года.

8 мая стало известно, что 52-летний Пенттиля задержан по подозрению в новом убийстве. По версии полиции, убийство было совершено в середине апреля, тело покойной обнаружили 4 мая.