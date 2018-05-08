На параде 9 мая на Красной площади впервые покажут квадроциклы и снегоходы

Ведомости
07:39, 8 мая 2018
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В параде на Красной площади в Москве 9 мая впервые примут участие автомотовездеходы (квадроциклы) и пикапы «УАЗ-Патриот» с пулеметной установкой в кузове, пишут «Ведомости». Также во время парада на платформе будет провезен гусеничный снегоход «Беркут».

Подобная техника, отмечает издание, на парадах в СССР и России ранее не демонстрировалась, если не считать проездов мотоциклистов и велосипедистов в довоенные годы.

Также впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде примет участие военная полиция. Таким образом, пишут «Ведомости», решено отметить ее особые заслуги в ходе операции в Сирии.

Еще одним нововведением парада, по данным издания, станет провоз на платформах беспилотных летательных аппаратов «Катран» и «Корсар».

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, демонстрация этих транспортных средств должна символизировать тот факт, что Российская армия, как и другие передовые армии, находится в процессе поиска средств, обеспечивающих мобильность легкой пехоты.

Ведомости
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале мая, сообщает «Интерфакс», телетрансляцию парада в честь Дня Победы смотрят 65% россиян. Каждый пятый участник опроса заявил, что рассматривает это торжественное мероприятие как возможность продемонстрировать военную мощь страны.
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