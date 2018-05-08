На московского учителя завели уголовное дело за развратные действия в отношении 13-летнего школьника

В Москве против учителя истории возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении 13-летнего школьника, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в апреле 55-летний учитель запер ребенка в подвале школы и, угрожая не перевести в следующий класс из-за неуспеваемости, раздел его и стал «трогать за интимные места», «заставил трогать себя», а также сфотографировал голым.

«Затем учитель передал потерпевшему четыре тысячи 50 рублей и потребовал никому не рассказывать о том, что произошло», — заявил источник агентства.

Номер школы агентство не уточняет, сообщая лишь, что она находится в районе Хорошево-Мневники. Другие источники о деле пока не сообщают.