Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в избиении женщин

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил об уходе в отставку. Это произошло спустя три часа после того, как в прессе появились сведения о том, что он избивал и угрожал физической расправой четырем женщинам, с которыми состоял в сексуальной связи.

«За последние несколько часов в отношении меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я отрицаю. И хотя эти обвинения не затрагивают мое профессиональное поведение, они не позволят мне эффективно выполнять свою работу в этот критически важный момент. Поэтому я ухожу в отставку, это решение вступает в силу после завершения рабочего дня 8 мая 2018 года», — говорится в заявлении Шнайдермана.