Самый молодой член китайского политбюро приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

ABC
05:42, 8 мая 2018
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Бывший высокопоставленный китайский чиновник, член политбюро КПК Сунь Чжэнцай приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о коррупции.

Суд признал Сунь Чжэнцая виновным во взятках на общую сумму в 26 миллионов долларов. Сунь Чжэнцай также пожизненно лишен всех политических прав, а его имущество будет конфисковано.

Подсудимый признал вину и объявил, что не будет оспаривать приговор.

Сунь Чжэнцай был самым молодым членом политбюро Китайской коммунистической партии. В разное время он также возглавлял министерство сельского хозяйства Китая и занимал высшие посты в партийном руководстве провинции Цзилинь и города Чунцин.

В 2015 году Сунь Чжэнцай считался одним из вероятных претендентов на пост генерального секретаря КПК или премьера Госсовета.

В июле 2017 года Сунь Чжэнцай был отстранен от должности и попал под следствие, а в октябре того же года его исключили из партии.

Он [Сунь Чжэнцай] стал одной из наиболее высокопоставленных жертв кампании против коррупции и нелояльности, проводимой президентом Си Цзиньпинем (англ.яз.)

ABC
В 2013 году, когда пост председателя (президента) КНР занял Си Цзиньпин, в Китае была развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. Некоторые эксперты за пределами Китая предполагали, что цель этой кампании не только борьба с коррупцией, но и укрепление власти Си Цзиньпиня.
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