Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента

Meduza
09:04, 7 мая 2018
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Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели российские телеканалы.

На выборах, состоявшихся 18 марта, Владимир Путин набрал 76,69%. Явка на выборах составила 67,54% от общего числа избирателей (73 миллиона 629 тысяч 581 человек).
Путин занимал пост президента в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал президентом.
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