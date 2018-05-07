Владимир Путин, вступая в четвертый раз в должность главы государства, принес присягу народу России Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/0T8HjGeXoK

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели российские телеканалы.

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.

На выборах, состоявшихся 18 марта, Владимир Путин набрал 76,69%. Явка на выборах составила 67,54% от общего числа избирателей (73 миллиона 629 тысяч 581 человек).

Путин занимал пост президента в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал президентом.