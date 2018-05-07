В гробнице Тутанхамона два года искали дверь в камеру Нефертити. Не нашли

Радиолокационное зондирование, проведенное специалистами Политехнического университета в Турине, показало, что скрытых помещений «нет ни в самой гробнице, ни в прилегающем к ней пространстве». Никаких косвенных признаков, указывающих на существование подобного помещения, также не обнаружено.

Власти Египта объявили о прекращении поисков потайной комнаты в гробнице фараона Тутанхамона. Такое решение, объявил Верховный совет древностей Египта, было принято после того, как поиски скрытой погребальной камеры, которые велись с 2016 года, не принесли результатов.

В ходе обследования не было обнаружено также никаких признаков порога или дверного проема, что противоречит предыдущей теории о существовании проходов или скрытых помещений в гробнице или около нее», — приводятся в заявлении слова генерального секретаря Верховного совета древностей Египта Мустафы Вазири (англ.яз.).

В феврале 2014 года испанская компания Factum Foundation осуществила проект по фотографированию гробницы Тутанхамона в высоком разрешении. Снимки показали геометрически правильные линии, которые, как предположил британский египтолог Николас Ривс, могли быть следами от заложенных дверей в другие помещения.

Ривс выдвинул гипотезу, согласно которой в этой гробнице была первоначально захоронена царица Нефертити, а затем ее перестроили для Тутанхамона, заложив часть помещений.

В ноябре 2015 года гробницу исследовал георадаром археолог Хирокацу Ватанабе, после чего было объявлено, что «с вероятностью в 90%» за ее стенами находится как минимум одно ранее неизвестное помещение. Тогда многие египтологи со скепсисом отнеслись как к гипотезе Ривса, так и к результатам исследования Ватанабе.