В гробнице Тутанхамона два года искали дверь в камеру Нефертити. Не нашли
Власти Египта объявили о прекращении поисков потайной комнаты в гробнице фараона Тутанхамона. Такое решение, объявил Верховный совет древностей Египта, было принято после того, как поиски скрытой погребальной камеры, которые велись с 2016 года, не принесли результатов.
Радиолокационное зондирование, проведенное специалистами Политехнического университета в Турине, показало, что скрытых помещений «нет ни в самой гробнице, ни в прилегающем к ней пространстве». Никаких косвенных признаков, указывающих на существование подобного помещения, также не обнаружено.
В ходе обследования не было обнаружено также никаких признаков порога или дверного проема, что противоречит предыдущей теории о существовании проходов или скрытых помещений в гробнице или около нее», — приводятся в заявлении слова генерального секретаря Верховного совета древностей Египта Мустафы Вазири (англ.яз.).