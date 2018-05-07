Минюст признал «Русь сидящую» иностранным агентом. Организация сама попросила об этом
Минюст внес в реестр НКО-иностранных агентов «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», более известный по названию своего главного проекта как «Русь сидящая».
Как сообщила пресс-служба Минюста, решение о включении в реестр было принято после рассмотрения заявления от фонда.
Глава фонда Ольга Романова подтвердила «Интерфаксу», что организация сама подала заявление в Минюст. «С 2018 года мы получаем деньги Еврокомиссии на создание сети юридических клиник», — объяснила она.
Закон об «иностранных агентах» действует в России с 2012 года. Этот статус присваивается НКО, которые, по мнению Минюста, получают финансирование из-за рубежа и одновременно занимаются политической деятельностью.
«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», основанный в 2015 году, оказывает помощь бывшим и нынешним заключенным, а также их близким.
Ольга Романова с лета 2017 года живет в Германии. Она уехала из России после того, как руководство ФСИН обвинило «Русь сидящую» в присвоении средств, выделенных Всемирным банком на проведение лекций о финансовой грамотности в тюрьмах.