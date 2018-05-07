Минюст признал «Русь сидящую» иностранным агентом. Организация сама попросила об этом

Минюст внес в реестр НКО-иностранных агентов «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», более известный по названию своего главного проекта как «Русь сидящая».

Как сообщила пресс-служба Минюста, решение о включении в реестр было принято после рассмотрения заявления от фонда.

Глава фонда Ольга Романова подтвердила «Интерфаксу», что организация сама подала заявление в Минюст. «С 2018 года мы получаем деньги Еврокомиссии на создание сети », — объяснила она.