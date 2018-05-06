Полиция насчитала 180 человек на митинге «Левого фронта» в Москве

Сергей Удальцов
12:14, 6 мая 2018
Надежный источник

В Москве на Суворовской площади начался согласованный митинг активистов левой оппозиции против итогов выборов президента России. Акция приурочена к инаугурации Владимира Путина и шестой годовщине событий на Болотной площади.

Как рассказал один из заявителей акции Сергей Удальцов, на митинге собрались около тысячи человек, представляющие «Левый фронт», КПРФ и другие организации коммунистического толка. Между тем «Интерфаксу» в пресс-службе московской полиции сообщили, что в мероприятии участвуют 180 человек.

Участники митинга потребовали отмены итогов президентских выборов, смены социально-экономического курса страны, а также формирования правительства народного доверия с участием оппозиции.

5 мая во многих городах России состоялись протестные митинги «Он нам не царь», организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального и приуроченные к инаугурации Владимира Путина. Акции сопровождались массовыми задержаниями. В общей сложности были задержаны более полутора тысяч человек.
6 мая 2012 года по итогам протестной акции на Болотной площади в Москве накануне инаугурации Владимира Путина более 30 человек, в том числе Сергей Удальцов, были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Это дело стало известно как «болотное».
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