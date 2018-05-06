Полиция насчитала 180 человек на митинге «Левого фронта» в Москве

В Москве на Суворовской площади начался согласованный митинг активистов левой оппозиции против итогов выборов президента России. Акция приурочена к инаугурации Владимира Путина и шестой годовщине событий на Болотной площади.

Как рассказал один из заявителей акции Сергей Удальцов, на митинге собрались около тысячи человек, представляющие «Левый фронт», КПРФ и другие организации коммунистического толка. Между тем «Интерфаксу» в пресс-службе московской полиции сообщили, что в мероприятии участвуют 180 человек.

Участники митинга потребовали отмены итогов президентских выборов, смены социально-экономического курса страны, а также формирования правительства народного доверия с участием оппозиции.

Видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Рот Фронт, ОКП, РРП и других организаций. Участники акции держат плакаты: «Итоги выборов президента не признаем!», «Нам нужны честные выборы! Нам нужна законная власть!», «Даешь Правительство народного доверия!», «Свободу политзаключенным!» pic.twitter.com/DSI7D0U54m — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) May 6, 2018