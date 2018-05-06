Алекс Фергюсон госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

5 мая ему провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно, но теперь 76-летнему Фергюсону предстоит период интенсивной терапии для восстановления, говорится в сообщении клуба.

Сэр Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.