Алекс Фергюсон госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии.
5 мая ему провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно, но теперь 76-летнему Фергюсону предстоит период интенсивной терапии для восстановления, говорится в сообщении клуба.
Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018
Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ
Сэр Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.