Алекс Фергюсон госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Манчестер Юнайтед
05:58, 6 мая 2018
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Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии.

5 мая ему провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла успешно, но теперь 76-летнему Фергюсону предстоит период интенсивной терапии для восстановления, говорится в сообщении клуба. 

Сэр Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.
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