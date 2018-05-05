На протестном митинге в Саратове задержали 12-летнего ребенка. На его отца составили протокол

FreeNews-Volga
15:15, 5 мая 2018
Надежный источник

В Саратове полицейские составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей на отца 12-летнего мальчика, задержанного на акции «Он нам не царь».

После этого мужчина и ребенок покинули отделение полиции, сообщает сайт «Свободные новости».

Как пишет издание, задержанный мальчик выступил на митинге и, в частности, раскритиковал получение губернатором области Валерием Радаевым награды проекта «Безопасные и качественные дороги». «Вчера я ехал по этим дорогам и я из-за этого частично пострадал», — объяснил он. 

При задержании он кричал полицейским «Позор!», сообщает издание.

Задержан самый юный участник акции «Он вам не царь»
Открытый Канал
Акция «Он нам не царь», организованная сторонниками Алексея Навального, приурочена к инаугурации президента Владимира Путина. Митинги и шествия, в том числе не согласованные региональными властями, прошли в большинстве крупных городов России. Задержаны более тысячи человек.

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