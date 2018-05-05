На протестном митинге в Саратове задержали 12-летнего ребенка. На его отца составили протокол
В Саратове полицейские составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей на отца 12-летнего мальчика, задержанного на акции «Он нам не царь».
После этого мужчина и ребенок покинули отделение полиции, сообщает сайт «Свободные новости».
Как пишет издание, задержанный мальчик выступил на митинге и, в частности, раскритиковал получение губернатором области Валерием Радаевым награды проекта «Безопасные и качественные дороги». «Вчера я ехал по этим дорогам и я из-за этого частично пострадал», — объяснил он.
При задержании он кричал полицейским «Позор!», сообщает издание.
Акция «Он нам не царь», организованная сторонниками Алексея Навального, приурочена к инаугурации президента Владимира Путина. Митинги и шествия, в том числе не согласованные региональными властями, прошли в большинстве крупных городов России. Задержаны более тысячи человек.