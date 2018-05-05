В Москве участника акции «Он нам не царь» доставили в больницу после избиения полицейскими
В Москве участника акции «Он нам не царь» Дмитрия Карасева доставили в больницу после избиения полицейскими, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку Милену Хуторянскую.
По ее словам, Карасева избили дубинками при задержании. После этого он стал задыхаться и жаловаться на сильную боль и тошноту. В организации «Ассоциация народного сопротивления», координатором которой является Карасев, сообщали, что полицейские не реагировали на его просьбы о медицинской помощи, а сам он не мог подняться с пола автозака и говорил, что «сейчас сдохнет».
Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщила, что у Карасева «сломаны два ребра и отбита печень» и что он находится в институте Склифосовского.
В то же время вечером 5 мая «Ассоциация народного сопротивления» заявила об исчезновении Карасева. По сообщению организации, местонахождение активиста не удалось выяснить путем обзвона больниц и отделений полиции.
Это задержанный Дмитрий Карасёв. Он сейчас в Склифе, предположительно, сломаны два ребра и отбита печень. Только никому за это ничего не будет, а за сколотую эмаль зуба человека в бронежилете, люди на несколько лет отъезжали. pic.twitter.com/MpFIKfeXU7— ядерный потанцевал (@polinanem) May 5, 2018