В Москве участника акции «Он нам не царь» доставили в больницу после избиения полицейскими

ОВД-Инфо
17:23, 5 мая 2018
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В Москве участника акции «Он нам не царь» Дмитрия Карасева доставили в больницу после избиения полицейскими, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку Милену Хуторянскую.

По ее словам, Карасева избили дубинками при задержании. После этого он стал задыхаться и жаловаться на сильную боль и тошноту. В организации «Ассоциация народного сопротивления», координатором которой является Карасев, сообщали, что полицейские не реагировали на его просьбы о медицинской помощи, а сам он не мог подняться с пола автозака и говорил, что «сейчас сдохнет».

Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сообщила, что у Карасева «сломаны два ребра и отбита печень» и что он находится в институте Склифосовского.

В то же время вечером 5 мая «Ассоциация народного сопротивления» заявила об исчезновении Карасева. По сообщению организации, местонахождение активиста не удалось выяснить путем обзвона больниц и отделений полиции.

Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Их организовали сторонники Алексея Навального. Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. 

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