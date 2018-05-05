У корреспондента «МБХ.Медиа» диагностировали повреждение легкого после удара дубинкой полицейского
Врачи диагностировали у корреспондента «МБХ.Медиа» Александра Скрыльникова повреждение легкого после удара дубинкой, нанесенного полицейским во время акции протеста 5 мая в Москве. Об этом сообщила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.
По ее словам, речь идет о «разрыве легочной ткани». «Это опасное для жизни состояние, Саше вызвали скорую, а мы этого просто так не оставим», — заявила она.
Полина Немировская сообщила «Медузе», что Скрыльникова ударили, когда он вел прямую видеотрансляцию для «МБХ.Медиа». Задержан журналист не был.
Корреспондента МБХ.Медиа Сашу Скрыльникова менты ударили дубинкой. Мы думали, просто синяк, попросили на всякий снять побои — в травме зафиксировали разрыв легочной ткани. Это опасное для жизни состояние, Саше вызвали скорую, а мы этого просто так не оставим. pic.twitter.com/Dq2kBL9G5F— ядерный потанцевал (@polinanem) May 5, 2018