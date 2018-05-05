У корреспондента «МБХ.Медиа» диагностировали повреждение легкого после удара дубинкой полицейского

Врачи диагностировали у корреспондента «МБХ.Медиа» Александра Скрыльникова повреждение легкого после удара дубинкой, нанесенного полицейским во время акции протеста 5 мая в Москве. Об этом сообщила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

По ее словам, речь идет о «разрыве легочной ткани». «Это опасное для жизни состояние, Саше вызвали скорую, а мы этого просто так не оставим», — заявила она.

Полина Немировская сообщила «Медузе», что Скрыльникова ударили, когда он вел прямую видеотрансляцию для «МБХ.Медиа». Задержан журналист не был.