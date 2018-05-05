Люди в казачьей форме напали с нагайками на участников митинга в Москве

На Пушкинской площади в Москве произошли столкновения между людьми в казачьей форме и участниками акции «Он нам не царь», передает корреспондент «Медузы».

Столкновения начались одновременно с задержаниями оппозиционеров. Как сообщает «Медиазона», люди в казачьей форме стали бить протестующих нагайками.

Полиция не вмешивается. Корреспондент «Медузы» видела, как человек в казачьей форме, стоявший рядом с полицейскими, беспрепятственно ударил другого мужчину в живот.