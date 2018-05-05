Люди в казачьей форме напали с нагайками на участников митинга в Москве

Meduza
12:09, 5 мая 2018
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На Пушкинской площади в Москве произошли столкновения между людьми в казачьей форме и участниками акции «Он нам не царь», передает корреспондент «Медузы».

Столкновения начались одновременно с задержаниями оппозиционеров. Как сообщает «Медиазона», люди в казачьей форме стали бить протестующих нагайками.

Полиция не вмешивается. Корреспондент «Медузы» видела, как человек в казачьей форме, стоявший рядом с полицейскими, беспрепятственно ударил другого мужчину в живот. 

5 мая на Пушкинской площади проходят не согласованная городскими властями акция «Он нам не царь», организованная Алексеем Навальным, и акция консервативного движения НОД. Полиция задерживает оппозиционных активистов; задержан был и сам Навальный.
Во всех российских городах, по данным «ОВД-Инфо», 5 мая задержаны более 350 человек.

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