«Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу

Московский «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 петербургский «Зенит» в 29-м туре Премьер-лиги и впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу.

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил нападающий Эдер, вышедший на замену за десять минут до конца встречи.