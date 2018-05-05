«Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу

«Локомотив»
15:29, 5 мая 2018
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Московский «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 петербургский «Зенит» в 29-м туре Премьер-лиги и впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу.

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил нападающий Эдер, вышедший на замену за десять минут до конца встречи.

«Локомотив» стал чемпионом России по футболу в третий раз. До этого клуб выигрывал чемпионат в 2002-м и 2004 году. В 2016-м на пост главного тренера «Локомотива» вернулся Юрий Семин, под руководством которого команда выигрывала первенство в начале 2000-х.
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