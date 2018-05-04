«ВКонтакте» занялся разработкой аналога телеграм-каналов

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует новый сервис, который по функциональности напоминает телеграм-каналы, сообщает издание «Код Дурова».

Первыми про разработку сообщили администраторы закрытого сообщества «Багосы» во «Вконтакте». В качестве подтверждения они выложили фрагмент кода из приложения соцсети. По их словам, каналы, как в Telegram, появятся в группах во «Вконтакте».

«Код Дурова» получил доступ к тестовой версии такого канала. По данным издания, новая разработка похожа на чаты «ВКонтакте», но, как и в Telegram, подписчики канала не могут ничего в нем писать, а уведомления от канала можно отключить.

Как предполагает «Код Дурова», каналы разрабатываются для мессенджера «ВКонтакте». Руководитель пиар-департамента соцсети Дмитрий Лушников сообщил изданию, что компания постоянно проводит закрытые тестирования, но запуск новых сервисов в ближайшее время не планируется.