Депутат городского совета украинского города Никополь Александр Рыбаков устроил стрельбу на сессии горсовета. Об этом сообщает местное издание NikopolNews со ссылкой на начальника городской полиции Евгения Кравцова.

На внеочередную сессию, где обсуждалось создание в Никополе общественного совета, пришли представители организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена). Между ними и членами горсовета произошла потасовка, в ходе которой мэра Никополя Андрея Фисака облили зеленкой, а депутата Рыбакова — кефиром.

Рыбаков в ответ два раза выстрелил из пистолета: один раз в потолок, второй — в сторону представителей «Правого сектора», пишет NikopolNews. На видеозаписи заседания слышны два выстрела, но, по данным канала «Первый городской», депутат выстрелил один раз — в воздух. Стрелявших было двое, сообщает со ссылкой на очевидцев издание «Информатор» (имя второго не сообщается). В результате выстрелов никто не пострадал.

Как сообщает «Первый городской», Рыбаков стрелял из травматического пистолета. По предварительной информации, оружие официально зарегистрировано.

На заседании горсовета Никополя присутствовали полицейские, в том числе, по данным «Информатора», начальник городской полиции Евгений Кравцов. После стрельбы на место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает «Первый городской».