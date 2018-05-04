Компания Twitter призвала пользователей сменить пароли из-за обнаруженной недавно внутренней уязвимости.

В компании пояснили, что хранят пароли пользователей в зашифрованном виде, чтобы к ним нельзя было получить доступ. Оказалось, что до шифрования пароли по ошибке сохранялись во внутреннем файле в первозданном виде.

Признаков того, что кто-то получил доступ к этим данным, в Twitter не обнаружили. Уязвимость была обнаружена несколько недель назад, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Чтобы перестраховаться, мы просим вас подумать о смене вашего пароля на всех сервисах, где вы его использовали», — заявили в компании.