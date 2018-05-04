РБК: Госдума приготовилась утвердить кандидатуру главы нового правительства 8 мая
Депутаты Госдумы готовы рассмотреть кандидатуру главы нового кабинета министров 8 мая, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
Предполагается, что Владимир Путин назовет кандидата на пост премьер-министра 7 мая — сразу же после инаугурации. В этот же день кандидатура главы нового правительства будет внесена на рассмотрение Госдумы, а на следующий день депутаты ее рассмотрят.
Также предполагается, что в день инаугурации или на следующий день будет опубликован указ президента о развитии России до 2024 года. Текст указа, по словам источника РБК, близкого к администрации президента, уже готов.
Церемония инаугурации Владимира Путина, в очередной раз победившего на президентских выборах, начнется в 12:00 мск 7 мая. После того, как новый президент вступит в должность, правительство подаст в отставку.
Кандидатуру главы правительства, по российским законам, назначает президент и утверждает Госдума. Назвать имя нового премьера президент обязан не позднее, чем через две недели после вступления в должность. Госдума должна рассмотреть кандидатуру премьер-министра в течение недели.
Если нижняя палата парламента отклонит трех предложенных президентом кандидатов на пост премьер-министра, президент, по российским законам, объявляет о роспуске нижней палаты парламента, назначает новые выборы и утверждает премьер-министра своим указом.