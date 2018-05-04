Сделка по продаже китайцам 14% «Роснефти» расторгнута
Консорциум швейцарского трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) расторг соглашение с китайской энергетической компанией CEFC о продаже 14,16% «Роснефти».
Уведомление о расторжении сделки было направлено CEFC 4 мая, сообщил Glencore.
Пакет, который предназначался для продажи китайской компании, перейдет во владение Катарского суверенного фонда. Это соглашение вступит в силу с 7 мая.
В результате QIA станет владельцем 18,93% «Роснефти», у Glencore сохранится 0,57% компании.
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда был создан для покупки доли в «Роснефти». В декабре 2016 года он приобрел 19,5% российской компании.
Сумма сделки составила 10,5 миллиарда евро, из которых Glencore заплатила 300 миллионов (соответствует доле в 0,57%), а QIA — 2,5 миллиарда. Остальная часть суммы была обеспечена за счет кредита итальянского банка Intesa Sanpaolo.
В сентябре 2017 года стало известно, что консорциум планирует перепродать 14,16% «Роснефти» китайской CEFC за 9,1 миллиарда долларов. Ожидалось, что после завершения сделки у Glencore останется 0,5-процентная доля, у Катарского суверенного фонда — 4,7%.
Сделку по продаже CEFC доли в «Роснефти» планировалось закрыть в конце 2017 года, но срок был продлен. В марте 2018 года стало известно о задержании главы CEFC Е Цзяньмина; после этого китайская компания не смогла закрыть несколько сделок, стала распродавать имущество и задерживать зарплаты. По данным Reuters, CEFC может сократить до половины своего 30-тысячного штата сотрудников.