Сделка по продаже китайцам 14% «Роснефти» расторгнута

Пакет, который предназначался для продажи китайской компании, перейдет во владение Катарского суверенного фонда. Это соглашение вступит в силу с 7 мая.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) расторг соглашение с китайской энергетической компанией CEFC о продаже 14,16% «Роснефти».

Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда был создан для покупки доли в «Роснефти». В декабре 2016 года он приобрел 19,5% российской компании.

Сумма сделки составила 10,5 миллиарда евро, из которых Glencore заплатила 300 миллионов (соответствует доле в 0,57%), а QIA — 2,5 миллиарда. Остальная часть суммы была обеспечена за счет кредита итальянского банка Intesa Sanpaolo.

В сентябре 2017 года стало известно, что консорциум планирует перепродать 14,16% «Роснефти» китайской CEFC за 9,1 миллиарда долларов. Ожидалось, что после завершения сделки у Glencore останется 0,5-процентная доля, у Катарского суверенного фонда — 4,7%.