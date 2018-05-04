Полиция начала задерживать сторонников Навального накануне акции «Он нам не царь»
В нескольких городах России задержаны сторонники Алексея Навального, накануне объявленной оппозиционером протестной акции «Он нам не царь».
По данным «ОВД-Инфо», в Тамбове сотрудниками полиции был задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин. В Рязани в отделе полиции удерживают активиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции 5 мая. В Красноярске во дворе своего дома была задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова.
«Открытая Россия» сообщает о задержании в Санкт-Петербурге и Краснодаре своих активистов Ильи Гантварга и Виктора Чирикова, которые также являются активными участниками местных штабов Алексея Навального.
Общероссийская протестная акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина, запланирована сторонниками Алексея Навального на 5 мая. Во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти не дали согласия на ее проведение.
В мае 2012 года после инаугурации Владимира Путина на акции, устроенной оппозицией на Болотной площади, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. После акции было возбуждено несколько десятков уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским, по которым были приговорены более 30 человек.