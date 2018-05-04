Полиция начала задерживать сторонников Навального накануне акции «Он нам не царь»

В нескольких городах России задержаны сторонники Алексея Навального, накануне объявленной оппозиционером протестной акции «Он нам не царь».

По данным «ОВД-Инфо», в Тамбове сотрудниками полиции был задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин. В Рязани в отделе полиции удерживают активиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции 5 мая. В Красноярске во дворе своего дома была задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова.

«Открытая Россия» сообщает о задержании в Санкт-Петербурге и Краснодаре своих активистов Ильи Гантварга и Виктора Чирикова, которые также являются активными участниками местных штабов Алексея Навального.