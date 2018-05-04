На трассе Москва — Петербург проведут тесты беспилотных автомобилей

Правительство РФ
10:45, 4 мая 2018
Надежный источник

До конца осени 2018 года на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург должно пройти тестирование беспилотного транспорта. Такое поручение государственной компании «Автодор» дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Госкомпании необходимо до 29 июня выбрать пилотный участок трассы, отмечается на сайте правительства, и до 30 ноября «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта».

В «Автодоре» для соответствующих тестов предложили 70-километровый участок М-11 в Тверской области, идущий в обход Вышнего Волочка.

На сайте правительства РФ также опубликована утвержденная стратегия развития автомобильной промышленности на период до 2025 года.
Она, в частности, предполагает обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств).
Кроме того, документ предусматривает утверждение перечня обязательных технологий дорожного строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей (через специальные стандарты или технический регламент). 
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