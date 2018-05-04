До конца осени 2018 года на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург должно пройти тестирование беспилотного транспорта. Такое поручение государственной компании «Автодор» дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Госкомпании необходимо до 29 июня выбрать пилотный участок трассы, отмечается на сайте правительства, и до 30 ноября «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта».

В «Автодоре» для соответствующих тестов предложили 70-километровый участок М-11 в Тверской области, идущий в обход Вышнего Волочка.