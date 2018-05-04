Инаугурацию Путина проведут без торжественного приема и проезда кортежа по городу

Инаугурация президента России Владимира Путина 7 мая пройдет без торжественного приема, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, церемонию планируется провести «относительно просто» — так, чтобы привлечь «меньше негативного внимания».

3 мая РИА Новости сообщило, что инаугурация пройдет без «торжественного проезда» кортежа Путина по Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что в этот раз президенту нужно добраться в Большой Кремлевский дворец из рабочего корпуса в Кремле, а не из здания правительства, как в 2012 году.