Инаугурацию Путина проведут без торжественного приема и проезда кортежа по городу

Дождь
12:45, 4 мая 2018
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Инаугурация президента России Владимира Путина 7 мая пройдет без торжественного приема, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, церемонию планируется провести «относительно просто» — так, чтобы привлечь «меньше негативного внимания».

3 мая РИА Новости сообщило, что инаугурация пройдет без «торжественного проезда» кортежа Путина по Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что в этот раз президенту нужно добраться в Большой Кремлевский дворец из рабочего корпуса в Кремле, а не из здания правительства, как в 2012 году.

[После традиционной церемонии] Путин выйдет из Большого Кремлевского дворца, на улице его встретят волонтеры, которые участвовали в его избирательной кампании, рассказывает собеседник, близкий к Кремлю. Президент кратко с ними пообщается, отмечает источник Дождя.

Дождь
В 2012 году перед инаугурацией Владимира Путина в Москве прошла акция протеста на Болотной площади, вылившаяся в столкновения демонстрантов с полицией и, впоследствии, «болотное дело». В день инаугурации центр Москвы частично перекрыли, а по телевидению показали, как кортеж Путина проезжает по безлюдным улицам; это стало поводом для разговоров о «зачистке» и «комендантском часе» в городе.
Торжественные приемы по случаю инаугурации президента России проходили в 2000, 2008 и 2012 году.
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