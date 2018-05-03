В Сирии разбился российский истребитель

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что самолет не был сбит. Авария произошла в 9:45 3 мая над акваторией Средиземного моря после взлета истребителя с базы «Хмеймим». Предполагается, что в двигатель Су-30СМ попала птица.

Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военный транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек, все они погибли.

По данным Минобороны, причиной аварии стала техническая неисправность. По предварительным данным, у самолета Ан-26 был поврежден один из закрылков.

Катастрофа Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. Всего за два с половиной года операции в Сирии, согласно официальным данным, погибли более 80 военнослужащих.