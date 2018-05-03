В Петербурге найден мертвым автор блога о криптовалютах. В январе его избили в собственном доме, похитив 24 миллиона рублей

Фонтанка.ру
18:33, 3 мая 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге найден мертвым 23-летний Павел Макушин, известный как автор видеоблогов о криптовалютах, которые он вел под именем Павел Няшин.

Как пишет «Фонтанка», Макушин был найден мертвым в квартире. Официальной информации о причинах его смерти пока нет. По словам источника «Росбалта», причиной смерти могло стать самоубийство.

В январе 2018 года Павел Макушин был избит в своем доме. Преступники похитили сейф с 24 миллионами рублей, документы, а также разбили его компьютер. Утверждалось, что часть украденных денег блогеру не принадлежала. Тогда Макушин говорил, что «сам по сути спровоцировал» ограбление, «говоря про это в интернете». Он также предположил, что преступники собирались его похитить.

«Проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела молодого человека на проспекте Солидарности», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК Петербура.

Фонтанка.ру
Павел Макушин позиционировал себя как трейдер, инвестор и предприниматель. Он снимал видео для ютьюб-каналов «Криптач» (около 19 тысяч подписчиков) и «Павел Няшин» (4,4 тысячи), где рассказывал об инвестициях в криптовалюты.
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