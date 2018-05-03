В Петербурге найден мертвым автор блога о криптовалютах. В январе его избили в собственном доме, похитив 24 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге найден мертвым 23-летний Павел Макушин, известный как автор видеоблогов о криптовалютах, которые он вел под именем Павел Няшин.

Как пишет «Фонтанка», Макушин был найден мертвым в квартире. Официальной информации о причинах его смерти пока нет. По словам источника «Росбалта», причиной смерти могло стать самоубийство.

В январе 2018 года Павел Макушин был избит в своем доме. Преступники похитили сейф с 24 миллионами рублей, документы, а также разбили его компьютер. Утверждалось, что часть украденных денег блогеру не принадлежала. Тогда Макушин говорил, что «сам по сути спровоцировал» ограбление, «говоря про это в интернете». Он также предположил, что преступники собирались его похитить.