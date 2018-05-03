В Нижнем Новгороде жители перекрыли дорогу из-за повышения платы за ЖКХ

ГТРК "Нижний Новгород"
11:34, 3 мая 2018
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В Нижнем Новгороде около 300 человек собрались на стихийный митинг у здания компании «Волгаэнергосбыт», расположенного по адресу: проспект Ильича, дом 5.

Участники митинга привезли фуру с прицепом и перекрыли движение по проспекту.

На акцию протеста, сообщают местные СМИ, жители Автозаводского и Ленинского районов города вышли после того, как им пришли квитанции с доплатой за отопление от 1,5 тысяч до 12 тысяч рублей.

Самая распространенная сумма доплаты — 6 тысяч рублей, сообщает «Нижний Новгород on-line».

По данным ГТРК «Нижний Новгород», инициативная группа собирается провести народный сход в связи с выставленными счетами за отопление.

Пресс-секретарь АО «Волгаэнергосбыт» Тимофей Кондратов сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что скорректированные счета за отопление приходили жителям и ранее. «Подобная процедура всегда вызывает недовольства граждан», — сказал он, добавив, что в других районах города, где жители некоторое время назад получили квитанции с перерасчетом, «волна негодования уже стихла».

Сообщение о корректировке счетов за отопление для жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода опубликовано на сайте компании «Волгаэнергосбыт» 1 мая. В нем говорится, что «по итогам года производится корректировка платы за отопление с учетом фактических показаний [общедомовых] приборов учета». При невозможности единовременного погашения всей суммы гражданам предлагается оформить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.
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