«Радио Свобода» сообщило о рекордном числе россиян, просящих убежища в США

Власти США получили в 2017 фискальном году (закончился в сентябре) рекордное количество прошений о предоставлении убежища от граждан России.

По данным «Радио Свобода», которому удалось получить соответствующую статистику от Службы гражданства и иммиграции США, за год было подано 2664 прошения об убежище, почти на 40% больше чем годом ранее.

Речь идет о рекордном показателе для постсоветского периода. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда было подано 2127 прошений.

«Радио Свобода» отмечает, что число первичных обращений россиян с просьбой об убежище постоянно растет с 2012 года, когда Владимир Путин в очередной раз занял пост президента.