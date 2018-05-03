«Радио Свобода» сообщило о рекордном числе россиян, просящих убежища в США

Radio Free Europe/Radio Liberty
09:52, 3 мая 2018
Требует подтверждения

Власти США получили в 2017 фискальном году (закончился в сентябре) рекордное количество прошений о предоставлении убежища от граждан России.

По данным «Радио Свобода», которому удалось получить соответствующую статистику от Службы гражданства и иммиграции США, за год было подано 2664 прошения об убежище, почти на 40% больше чем годом ранее.

Речь идет о рекордном показателе для постсоветского периода. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда было подано 2127 прошений. 

«Радио Свобода» отмечает, что число первичных обращений россиян с просьбой об убежище постоянно растет с 2012 года, когда Владимир Путин в очередной раз занял пост президента.

Для получения убежища в США заявитель должен предоставить убедительные доказательства того, что на родине он подвергается преследованию (или существует угроза такого преследования) по расовым, религиозным, национальным, политическим мотивам или из-за принадлежности к определенной социальной группе. Точные причины, по которым запрашивается убежище, в статистике Службы гражданства и иммиграции США не указываются.
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