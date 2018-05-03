Минфин предложил ввести для самозанятых подоходный налог в 3-6%
Минфин России предлагает ввести для самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, подоходный налог в 3%. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.
Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам, предлагается установить ставку в 6% — как в упрощенной системе налогообложения. Новым налогом, пишут «Ведомости», смогут воспользоваться самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие сотрудников.
Предполагается, что платить налог можно будет с помощью специального приложения с биометрической идентификацией, где плательщик сможет сам отражать свои доходы.
Новый налог может получить название «налог на профессиональный доход», передает РИА Новости. Минфин планирует опубликовать соответствующий законопроект в течение месяца. В пилотном режиме его планируется ввести в 2019 году в отдельных российских регионах.
По предложению Минфина, так можно задекларировать доход только до 10 миллионов рублей, но верхняя планка еще обсуждается. При этом зарегистрировавшийся пользователь сам определяет, какую сумму он готов задекларировать — проконтролировать невозможно, признает Трунин.