Минфин предложил ввести для самозанятых подоходный налог в 3-6%

Минфин России предлагает ввести для самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, подоходный налог в 3%. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам, предлагается установить ставку в 6% — как в упрощенной системе налогообложения. Новым налогом, пишут «Ведомости», смогут воспользоваться самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие сотрудников.

Предполагается, что платить налог можно будет с помощью специального приложения с биометрической идентификацией, где плательщик сможет сам отражать свои доходы.

Новый налог может получить название «налог на профессиональный доход», передает РИА Новости. Минфин планирует опубликовать соответствующий законопроект в течение месяца. В пилотном режиме его планируется ввести в 2019 году в отдельных российских регионах.