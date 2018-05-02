Великобритания обяжет заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний

Заморские территории Великобритании, такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, будут обязаны до конца 2020 года раскрыть информацию о бенефициарах офшорных компаний.

Соответствующую поправку к закону о борьбе с отмыванием денег разработали лейбористы. Правительство Великобритании первоначально выступало против поправки, но ее одобрили 20 депутатов парламента от Консервативной партии. В результате правительство признало, что поправка пользуется поддержкой большинства.