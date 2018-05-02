В Армении сорвано заседание парламента. Депутаты не смогли приехать на работу

В Армении из-за акций протеста, участники которых перекрыли улицы и шоссе, сорвано заседание парламента. Как сообщает агентство «Интерфакс», в зале заседаний зарегистрировались только 33 из 105 депутатов. Для кворума было необходимо присутствие 53 человек.

Оппозиция объявила о бойкоте заседания. Большинством в парламенте обладает правящая Республиканская партия. Руководитель ее фракции Ваграм Багдасарян ранее сообщил, что депутаты не могут добраться до парламента.