В Армении сорвано заседание парламента. Депутаты не смогли приехать на работу

Интерфакс
10:36, 2 мая 2018
Надежный источник

В Армении из-за акций протеста, участники которых перекрыли улицы и шоссе, сорвано заседание парламента. Как сообщает агентство «Интерфакс», в зале заседаний зарегистрировались только 33 из 105 депутатов. Для кворума было необходимо присутствие 53 человек.

Оппозиция объявила о бойкоте заседания. Большинством в парламенте обладает правящая Республиканская партия. Руководитель ее фракции Ваграм Багдасарян ранее сообщил, что депутаты не могут добраться до парламента.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян 1 мая призвал своих сторонников к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения. 2 мая тысячи участников протестных акций в Ереване и других городах страны заблокировали улицы и автотрассы, а также железную дорогу.
Пашинян призвал к новым акциям после того, как парламент Армении отказался избрать его премьер-министром страны. Пашинян был единственным кандидатом на этот пост. Правящая Республиканская партия не поддержала его выдвижение.

Протесты в Армении

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Протесты в Армении

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы