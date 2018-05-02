В Армении сорвано заседание парламента. Депутаты не смогли приехать на работу
В Армении из-за акций протеста, участники которых перекрыли улицы и шоссе, сорвано заседание парламента. Как сообщает агентство «Интерфакс», в зале заседаний зарегистрировались только 33 из 105 депутатов. Для кворума было необходимо присутствие 53 человек.
Оппозиция объявила о бойкоте заседания. Большинством в парламенте обладает правящая Республиканская партия. Руководитель ее фракции Ваграм Багдасарян ранее сообщил, что депутаты не могут добраться до парламента.
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян 1 мая призвал своих сторонников к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения. 2 мая тысячи участников протестных акций в Ереване и других городах страны заблокировали улицы и автотрассы, а также железную дорогу.
Пашинян призвал к новым акциям после того, как парламент Армении отказался избрать его премьер-министром страны. Пашинян был единственным кандидатом на этот пост. Правящая Республиканская партия не поддержала его выдвижение.