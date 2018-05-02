В Армении из-за акций протеста перестали ходить поезда

В Армении полностью прекращено железнодорожное сообщение из-за акций протеста, участники которых перекрыли пути.

«Вся железная дорога не работает», — сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.

Демонстранты также блокируют улицы и автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия.

🔴В Армении сторонники Пашиняна проводят акцию тотального неповиновения. Они блокируют дороги, в том числе, и в аэропорт. Демонстранты протестуют против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны https://t.co/POe407QXmX pic.twitter.com/nrX53URAmJ — DW (на русском) (@dw_russian) May 2, 2018

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.

«Наши депутаты сейчас в пути. Делают все, чтобы дойти до работы. Попытаемся обеспечить кворум», — сказал глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян. Если кворум не удастся собрать в течение четырех часов, заседание будет сорвано.

В Гюмри сотни участников акции протеста вошли в здание мэрии и потребовали от главы городской администрации Самвела Баласаняна присоединиться к демонстрантам.