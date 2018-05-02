Футболист «Реала» признал игру рукой в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией»

Защитник мадридского «Реала» Марсело признал, что сыграл рукой в своей штрафной площади в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Марсело прервал рукой передачу защитника Йозуа Киммиха в концовке первого тайма при ничейном счете 1:1. Арбитр не заметил нарушения и не дал пенальти в ворота «Реала».

«Мяч попал мне в руку <…> Если бы я сказал, что он не коснулся моей руки, я бы солгал», — сказал Марсело после матча.