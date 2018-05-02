Футболист «Реала» признал игру рукой в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией»
Защитник мадридского «Реала» Марсело признал, что сыграл рукой в своей штрафной площади в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Марсело прервал рукой передачу защитника Йозуа Киммиха в концовке первого тайма при ничейном счете 1:1. Арбитр не заметил нарушения и не дал пенальти в ворота «Реала».
«Мяч попал мне в руку <…> Если бы я сказал, что он не коснулся моей руки, я бы солгал», — сказал Марсело после матча.
Мадридский «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Испанцы выиграли матч в гостях со счетом 2:1, ответная встреча завершилась вничью 2:2.
Второй полуфинал Лиги чемпионов состоится вечером в среду, 2 мая. Итальянская «Рома» примет на своем поле английский «Ливерпуль». Первый матч между ними завершился со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля».