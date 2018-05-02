Facebook запустит сервис знакомств

Reuters
07:00, 2 мая 2018
Надежный источник

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором запуске сервиса знакомств. «В фейсбуке 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — сказал Цукерберг, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8.

По словам главы Facebook, сервис будет предназначен, прежде всего, для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.

Сервис знакомств не будет показывать пользователям профили друзей.

Цукерберг не назвал конкретную дату, когда сервис будет запущен.

После выступления Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1%. Акции компании Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, обвалились более чем на 22%.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как правильно путешествовать — планируя или спонтанно?
42 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы