Демонстранты в Ереване перестали блокировать улицы и направились к площади, где пройдет митинг

Участники акций протеста в Ереване перестали блокировать улицы и шоссе, перекрытые с утра 2 мая, и направились к площади Республики, где вечером начнется очередной митинг.

С призывом освободить улицы для проезда транспорта выступил лидер оппозиции Никол Пашинян. Он также позвал всех на митинг, который начнется в 19:00 по местному времени (18:00 по московскому).

Выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая. Сегодня из-за акций протеста в Ереване не состоялось заседание парламента https://t.co/2CTZhZFkpO pic.twitter.com/wlZmudhBvX — Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 2, 2018

Движение по железной дороге в Армении пока не восстановлено. Как сообщает агентство «Интерфакс», пресс-служба Южно-Кавказской железной дороги предупредила, что все грузовые и пассажирские перевозки временно прекращены, поскольку невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров, а также демонстрантов, перекрывающих пути.