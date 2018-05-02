Демонстранты в Ереване перестали блокировать улицы и направились к площади, где пройдет митинг

News.am
13:41, 2 мая 2018
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Участники акций протеста в Ереване перестали блокировать улицы и шоссе, перекрытые с утра 2 мая, и направились к площади Республики, где вечером начнется очередной митинг.

С призывом освободить улицы для проезда транспорта выступил лидер оппозиции Никол Пашинян. Он также позвал всех на митинг, который начнется в 19:00 по местному времени (18:00 по московскому).

Движение по железной дороге в Армении пока не восстановлено. Как сообщает агентство «Интерфакс», пресс-служба Южно-Кавказской железной дороги предупредила, что все грузовые и пассажирские перевозки временно прекращены, поскольку невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров, а также демонстрантов, перекрывающих пути.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян 1 мая призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения. Он выступил после того, как парламент Армении отказался избрать его на пост премьер-министра. Пашинян был единственным кандидатом. Республиканская партия, занимающая в парламенте большинство мест, не поддержала его.
Новое голосование по кандидатуре премьер-министра Армении назначено на 8 мая. Если главу правительства снова не удастся избрать, парламент будет распущен, в стране объявят внеочередные выборы.
Акции протеста продолжаются в Армении более двух недель. Их участники добились отставки бывшего президента страны Сержа Саргсяна, избранного на пост премьер-министра.

Протесты в Армении

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Протесты в Армении

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