В Сан-Паулу обрушился горящий многоэтажный дом

В бразильском Сан-Паулу 1 мая обрушился более чем 20-этажный дом. Он сначала загорелся, а после того как огонь распространился на большинство этажей, рухнул.

Официальных данных о жертвах нет. По информации газеты Estadao, погиб один человек, один пожарный получил ранения. Еще трое числятся пропавшими без вести. Другие издания со ссылкой на очевидцев сообщают, что жертв могло быть больше — спасаясь от огня, они выбежали на крышу здания, которое потом рухнуло.

Опубликовано Patthy Custódio 30 апреля 2018 г.

В тушении пожара принимали участие 160 пожарных. По их данным, огонь перекинулся на близлежащие здания, но люди оттуда были эвакуированы, угрозы дальнейших обрушений нет.

Раньше обрушевшееся здание принадлежало местной полиции, но последнее время не использовалось, в нем жили бездомные.