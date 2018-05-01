В Париже во время демонстрации начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

В Париже во время первомайской демонстрации произошли беспорядки, сообщает Reuters.

Одетые в черное активисты в масках и капюшонах начали бить витрины и кидать бутылки с зажигательной смесью. В частности, были разгромлены витрины магазина Renault и «Макдональдса». Власти оценили число радикалов, появившихся на акции профсоюзов, в 1200 человек.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы.