В Париже во время демонстрации начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы

Reuters
16:17, 1 мая 2018
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В Париже во время первомайской демонстрации произошли беспорядки, сообщает Reuters.

Одетые в черное активисты в масках и капюшонах начали бить витрины и кидать бутылки с зажигательной смесью. В частности, были разгромлены витрины магазина Renault и «Макдональдса». Власти оценили число радикалов, появившихся на акции профсоюзов, в 1200 человек.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Протестующие выкрикивали антифашистские слоганы, размахивали советскими флагами и плакатами против правительства и кидали петарды. Некоторые начали возводить баррикады (англ. яз.).

Reuters
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