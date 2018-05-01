В Париже во время демонстрации начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы
В Париже во время первомайской демонстрации произошли беспорядки, сообщает Reuters.
Одетые в черное активисты в масках и капюшонах начали бить витрины и кидать бутылки с зажигательной смесью. В частности, были разгромлены витрины магазина Renault и «Макдональдса». Власти оценили число радикалов, появившихся на акции профсоюзов, в 1200 человек.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
LIVE NOW: Vandalism breaks out in Paris #MayDay protests https://t.co/RTr6BZnGmS pic.twitter.com/0XfLsRQrpL— Ruptly (@Ruptly) May 1, 2018
LIVE NOW: Police confronts protesters at Paris #MayDay demo pic.twitter.com/nmUX8z1fm8— Ruptly (@Ruptly) May 1, 2018
Teargas unleashed during Paris #MayDay protests— Ruptly (@Ruptly) May 1, 2018
We are live -> https://t.co/QPE0kqUxCQ pic.twitter.com/MeYYwXHwry
Протестующие выкрикивали антифашистские слоганы, размахивали советскими флагами и плакатами против правительства и кидали петарды. Некоторые начали возводить баррикады (англ. яз.).