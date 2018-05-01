Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве
Компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве. Долг компании составляет около 500 миллионов долларов и, согласно планам о реструктуризации, она займет еще 150 миллионов.
В рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson. Из числа акционеров компании выйдет исполнительный директор Генри Юшкевич. По данным Bloomberg, группа кредиторов отказывалась одобрять план о реструктуризации, если Юшкевич останется в компании.
Компания Gibson была основана в 1894 году. Сейчас она продает около 170 тысяч гитар ежегодно в 90 странах. Ее гитарами пользовались многие знаменитости, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг. При этом Gibson производит также наушники, студийные мониторы и другие музыкальные инструменты.
Под руководством Юшкевича Gibson стремилась стать «лайфстайл-компанией»: она купила звуковое подразделение у Philips и линию потребительской электроники у японской Onkyo. Эти приобретения привели к росту долга, но не смогли существенно увеличить прибыль.