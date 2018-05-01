Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве. Долг компании составляет около 500 миллионов долларов и, согласно планам о реструктуризации, она займет еще 150 миллионов.

В рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson. Из числа акционеров компании выйдет исполнительный директор Генри Юшкевич. По данным Bloomberg, группа кредиторов отказывалась одобрять план о реструктуризации, если Юшкевич останется в компании.