Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании. Решение связывают с его разногласиями с Facebook

Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании.

О причинах своего решения Кум не сообщил. Незадолго до объявления газета The Washington Post написала, что уход Кума связан с его разногласиями с Facebook, владеющей WhatsApp.

В частности, разногласия были связаны с разными подходами к безопасности данных, к способам монетизации и к передаче данных пользователей WhatsApp компании Facebook.