Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании. Решение связывают с его разногласиями с Facebook
Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании.
О причинах своего решения Кум не сообщил. Незадолго до объявления газета The Washington Post написала, что уход Кума связан с его разногласиями с Facebook, владеющей WhatsApp.
В частности, разногласия были связаны с разными подходами к безопасности данных, к способам монетизации и к передаче данных пользователей WhatsApp компании Facebook.
В конце концов Кум оказался изнурен разницей в подходах, говорят источники. Другие сотрудники WhatsApp деморализованы и планируют уйти в ноябре — когда смогут, согласно соглашению с Facebook, реализовать свои опционы (англ. яз.).
Другой основатель WhatsApp Брайан Эктон уволился из компании в 2017 году. С тех пор он пожертвовал 50 миллионов долларов конкурирующему мессенджеру Signal, а также призывал пользователе удалить аккаунты в фейсбуке из-за утечки данных Cambridge Analytica.
WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. Число его активных пользователей оценивается в полтора миллиарда человек. Facebook купила WhatsApp в октябре 2014 года за 19 миллиардов долларов.