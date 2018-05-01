Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании. Решение связывают с его разногласиями с Facebook

The Washington Post
06:30, 1 мая 2018
Надежный источник

Один из основателей WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из компании. 

О причинах своего решения Кум не сообщил. Незадолго до объявления газета The Washington Post написала, что уход Кума связан с его разногласиями с Facebook, владеющей WhatsApp.

В частности, разногласия были связаны с разными подходами к безопасности данных, к способам монетизации и к передаче данных пользователей WhatsApp компании Facebook. 

В конце концов Кум оказался изнурен разницей в подходах, говорят источники. Другие сотрудники WhatsApp деморализованы и планируют уйти в ноябре — когда смогут, согласно соглашению с Facebook, реализовать свои опционы (англ. яз.).

The Washington Post
Другой основатель WhatsApp Брайан Эктон уволился из компании в 2017 году. С тех пор он пожертвовал 50 миллионов долларов конкурирующему мессенджеру Signal, а также призывал пользователе удалить аккаунты в фейсбуке из-за утечки данных Cambridge Analytica.
WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. Число его активных пользователей оценивается в полтора миллиарда человек. Facebook купила WhatsApp в октябре 2014 года за 19 миллиардов долларов.

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