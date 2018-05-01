Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов. В третий раз подряд

Мадридский «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов. Матч в Баварии неделю назад закончился со счетом 2:1 в пользу испанского клуба, а в Мадриде 1 мая соперники сыграли вничью — 2:2.

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд и в четвертый раз за последние пять лет.

В матче в Мадриде счет был открыт уже на третьей минуте — отличился игрок «Баварии» Йозуа Киммих. Затем два раза забил игрок «Реала» Карим Бензема, а на 63-й минуте Хамес Родригес сравнял счет.