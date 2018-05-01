Активисты в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр, где проходит фестиваль искусства

Несколько десятков человек, в том числе в казачьей форме, пришли 1 мая в Сахаровский центр в Москве, где проходит фестиваль «Муза непокорных — 2018», и заблокировали вход. Об этом представители центра сообщили «Дождю».

«ОВД-Инфо» сообщает, что они также устроили драку. В то же время сообщается, что участники фестиваля закрылись внутри.

Около 13:30 по Москве полицейские завели собравшихся в автобус, пишет «Дождь», а фестиваль продолжил работу.

Судя по видеозаписи, сделанной активистом Олегом Еланчиком, среди них были активисты НОД и сторонники сепаратистов с Донбасса.