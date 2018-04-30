В результате теракта в Кабуле погибли 25 человек, в том числе восемь журналистов

В Кабуле в результате теракта погибли 25 человек, в том числе восемь журналистов, сообщает Associated Press.

Организаторы теракта использовали тактику двойного взрыва. Первый террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство недалеко от штаб-квартиры афганской разведки.

Через 15 минут, когда на место происшествия прибыли полицейские и журналисты, второй смертник взорвал бомбу в толпе. Источники сообщили AFP, что террорист представился журналистом.

Среди погибших журналистов фотокорреспондент Agence France-Presse Ша Мараи, трое сотрудников «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также журналисты афганских телеканалов Tolo News, 1TV и Jahan TV, сообщает BBC News.

45 человек, включая нескольких журналистов и полицейских, получили ранения.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», объявив, что целью теракта были «предатели» из спецслужб.