«Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести», — говорится в документе.

Участники митинга в защиту Telegram потребовали отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова, а само ведомство ликвидировать.

По данным МВД, на митинг на проспекте Сахарова в Москве 30 апреля пришли около 7,5 тысячи человек. Организаторы митинга — Либертарианская партия России — заявили о примерно 10 тысячах участников, проект «Белый счетчик» объявил, что на митинг собрались чуть менее 12,5 тысячи человек. Акция была согласована с мэрией Москвы.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля. Во время блокировки в «черный список» попали около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Возникли перебои в работе многих сайтов и сервисов. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать без VPN.