Участники митинга в защиту Telegram потребовали отправить в отставку главу Роскомнадзора

Интерфакс
13:38, 30 апреля 2018
Надежный источник

Участники митинга в защиту Telegram потребовали отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова, а само ведомство ликвидировать.

Такие требования содержатся в декларации, принятой по итогам митинга.

Также участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая и отменить законы, ограничивающие свободу интернета.

«Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести», — говорится в документе.

По данным МВД, на митинг на проспекте Сахарова в Москве 30 апреля пришли около 7,5 тысячи человек. Организаторы митинга — Либертарианская партия России — заявили о примерно 10 тысячах участников, проект «Белый счетчик» объявил, что на митинг собрались чуть менее 12,5 тысячи человек. Акция была согласована с мэрией Москвы.
Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля. Во время блокировки в «черный список» попали около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Возникли перебои в работе многих сайтов и сервисов. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать без VPN.

Акция в защиту Telegram

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