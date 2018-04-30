СМИ сообщили о взрывах на базах сирийской армии в Алеппо и Хаме

Al-Arabiya
06:15, 30 апреля 2018
Требует подтверждения

В районе военных баз сирийских правительственных сил в Алеппо и Хаме в ночь на 30 апреля произошла серия взрывов, сообщают телеканал Al-Arabiya и агентство SANA.

Al-Arabiya со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, базирующуюся в Лондоне, сообщила, что на базах в Алеппо и Хаме погибли 26 человек, в том числе иранские военные. По данным телеканала, по базам был нанесен ракетный удар.

Источники Al-Arabiya сообщили, что в Хаме в результате обстрела начался пожар на складе с боеприпасами, принадлежащем правительственным силам, сопровождавшийся мощными взрывами. Кто нанес удар по базам, телеканал не сообщает.

Сирийское агентство SANA, в свою очередь, объявило о «новом акте агрессии» против военных объектов в Хаме и Алеппо, не уточняя деталей.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что целями ракетных ударов в Алеппо и Хаме были склады с оружием. Собеседник агентства подтвердил сообщения о том, что на оружейном складе в Хаме возник сильный пожар.

17 апреля СМИ сообщали о ракетных ударах по авиабазе сирийских правительственных сил вблизи Дамаска и аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Тогда Пентагон заявил, что не имеет отношения к обстрелу, а командование Армии обороны Израиля от комментариев воздержалось.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Восточная Гута, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада. Целями ударов стали три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия.
Минобороны России после удара объявило, что сирийские ПВО перехватили большинство ракет, американское оборонное ведомство это отрицает.

Ситуация в Сирии

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