СМИ сообщили о взрывах на базах сирийской армии в Алеппо и Хаме

В районе военных баз сирийских правительственных сил в Алеппо и Хаме в ночь на 30 апреля произошла серия взрывов, сообщают телеканал Al-Arabiya и агентство SANA.

Al-Arabiya со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, базирующуюся в Лондоне, сообщила, что на базах в Алеппо и Хаме погибли 26 человек, в том числе иранские военные. По данным телеканала, по базам был нанесен ракетный удар.

Источники Al-Arabiya сообщили, что в Хаме в результате обстрела начался пожар на складе с боеприпасами, принадлежащем правительственным силам, сопровождавшийся мощными взрывами. Кто нанес удар по базам, телеканал не сообщает.

Сирийское агентство SANA, в свою очередь, объявило о «новом акте агрессии» против военных объектов в Хаме и Алеппо, не уточняя деталей.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что целями ракетных ударов в Алеппо и Хаме были склады с оружием. Собеседник агентства подтвердил сообщения о том, что на оружейном складе в Хаме возник сильный пожар.